В Татарстане зарегистрировали два случая смерти от COVID-19 впервые с 30 августа

В Татарстане зарегистрировали два случая смерти от коронавируса. Последний раз федеральный оперштаб сообщал об умершем от инфекции утром 30 августа.

Это первые случаи летального исхода из-за COVID-19 в этом месяце. Всего от заболевания в республике с начала пандемии умерли 2 003 человека.

За минувшие сутки в Татарстане выявили 552 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 160 234. Вылечились от коронавируса 151 326 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru

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Максим Кокунин