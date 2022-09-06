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В Татарстане зарегистрировали два случая смерти от COVID-19 впервые с 30 августа

12:17, 06.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане зарегистрировали два случая смерти от COVID-19 впервые с 30 августа
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане зарегистрировали два случая смерти от коронавируса. Последний раз федеральный оперштаб сообщал об умершем от инфекции утром 30 августа.

Это первые случаи летального исхода из-за COVID-19 в этом месяце. Всего от заболевания в республике с начала пандемии умерли 2 003 человека.

За минувшие сутки в Татарстане выявили 552 новых случая COVID-19. Общее число заболевших достигло 160 234. Вылечились от коронавируса 151 326 жителей республики.

Фото: realnoevremya.ru

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 6 сентября читайте в подборке интернет-газеты.

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Максим Кокунин
ОбществоМедицина Татарстан

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