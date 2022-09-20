В Татарстане впервые за две недели выявили случай смерти от COVID-19

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане от коронавируса умер еще один человек. Последний раз в республике о летальном исходе, причиной которого стал COVID-19, сообщалось утром 6 сентября.

Всего на 20 сентября в Татарстане зарегистрировано 2 004 смерти от коронавируса, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с распространением инфекции.

В республике на сегодняшний день зафиксировано 172 464 случая COVID-19, из которых 978 — за минувшие сутки. Вылечился от коронавируса 162 691 житель республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 20 сентября читайте в подборке интернет-газеты.



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Татьяна Демина