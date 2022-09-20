Главное о коронавирусе на 20 сентября: пандемия может закончиться до конца года, «Конвасэл» выходит в оборот
Эксперт КФУ рассказал об опасности новых вариантов «омикрона»
- Начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Минздрава Татарстана Елена Хафизова рассказала, что более 50% жителей республики, подлежащих диспансеризации, уже прошли ее. Еще около 245 тысяч человек должны пройти ее в этом году. Напомним, гражданам, которые перенесли заболевание коронавирусом, кардиологи советуют заняться диспансеризацией и в случае выявления отклонений от норм обратиться за дополнительной диагностикой.
- По данным на 19 сентября, в Татарстане выявили 989 случаев COVID-19. Так, общее число заболевших достигло 171 486. Кроме того, были госпитализированы 57 граждан, а 647 пациентов выписаны. Всего с начала пандемии от инфекции вылечили 161 655 человек.
- Также стоит отметить, что с 12 по 18 сентября в республике выявили 6 787 случаев заражения COVID-19. Это в 1,6 раза больше, чем за предыдущую неделю — с 5 по 11 сентября зарегистрировали 4 542 случая.
- Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов заявил, что появление новых штаммов «омикрона», в том числе и гибридных, пока не несет серьезной опасности. По его словам, у омикрон-штамма отсутствуют мутации, отвечающие за поражение легких, но есть те, что делают его более заразным. Однако существует вероятность того, что новые мутации изменят свойства господствующего варианта.
Число заболевших COVID-19 в России может увеличиться до 100 тысяч в сутки
- Главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов сообщил, что число заболевших COVID-19 в России может вырасти до 100 тысяч в сутки. По его словам, тяжелое течение болезни в последнее время развивается не только у людей из групп риска, но и у тех, кто несвоевременно вакцинировался.
- Академик Российской академии наук (РАН), профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что пандемия может закончиться уже в этом году. По его словам, сроки будут зависеть от качества проводимых мероприятий по всему миру. Сегодня зарегистрировано уже 13 видов коронавируса, при этом число видов вируса гриппа достигло 16, отметил эксперт.
- Ученые обнаружили необычный гибридный вариант COVID-19, состоящий из двух линий «омикрона», зародившихся в Индии. Как следует из расшифровок его генома, одна часть происходит от «кентавра», а другая принадлежит новому варианту BJ.1. По словам ученого-генетика Дмитрия Прусса, данный вирус не получил широкого распространения, но в последнее время такие гибриды все чаще стали появляться на разных континентах.
- Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что число новых случаев заражения COVID-19 в Северной столице за минувшую неделю выросло почти на 20%. По его словам, рост заболеваемости начался после старта нового учебного года и похолодания. Так, общее число больных под медицинским наблюдением в Петербурге вновь превышает 50 тысяч человек, подчеркнул он.
- Заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Игорь Борисевич сообщил, что вакцина от коронавируса «Конвасэл» будет доступна для применения в конце сентября. Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объем одной дозы составляет 0,5 мл.
- Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский заявил, что говорить об окончании пандемии COVID-19 пока еще рано. Он пояснил, что даже с преобладающим штаммом «омикрон» около 100 россиян каждый день умирают от этой болезни, поэтому просчитать, как инфекция поведет себя через месяц или год, нельзя.
- Директор Российской фармацевтической компании «Р-фарм» Василий Игнатьев сообщил о приостановке производства антиковидной вакцины AstraZeneca для экспорта в связи с отсутствием спроса на вакцины против COVID-19. Напомним, в середине сентября 2021 года стало известно, что «Р-фарм» начала производство вакцины AstraZeneca для экспорта, она получила название «Р-кови».
- Советский райсуд Ростова-на-Дону 28 сентября начнет открытое судебное заседание по делу о гибели 13 пациентов в COVID-госпитале из-за отсутствия кислорода. Напомним, уголовное дело возбуждено в отношении заместителя главврача по технике и хозяйственной части Анны Коленовой. По версии следствия, она должна была обеспечить бесперебойное поступление кислорода в госпиталь на базе больницы. Но Коленова не проконтролировала качество ремонта газового и вентиляционного оборудования, а также подачу заявок на поставку медкислорода.
- Более 100 тысяч человек прошли ревакцинацию от коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе за все время пандемии. В среднем за неделю в регионе повторную вакцинацию проходят около 1,5 тысячи человек, сообщает департамент здравоохранения округа. Отмечается, что к началу предыдущей недели прививку сделали 99 тысяч человек, а месяц назад количество ревакцинированных составляло чуть больше 92 тысяч.
В Японии началась вакцинация от «омикрона»
В мире коронавирусом нового типа на 09.23 (мск) заразились 612 406 681 раз, 6 527 888 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (95 713 363). На второй строчке — Индия (44 543 089), на третьей — Франция (35 138 509), на четвертой — Бразилия (34 592 163), на пятой — Германия (32 740 593).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 053 840). За ними следуют Бразилия (685 424), Индия (528 370), Россия (378 324, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 895).
За время пандемии было сделано 12 234 824 379 инъекций вакцины против коронавируса.
- Власти Китая намерены постепенно снять ограничения на въезд в страну. Уточняется, что новый проект правил призван «облегчить посещение городов вдоль границы Китая». Напомним, визиты туда были лимитированы после начала распространения коронавируса. Предполагается, что туристические группы, организованные местными агентствами, получат возможность «гибко выбирать место въезда и выезда».
- Власти Японии начали прививать жителей страны обновленными видами вакцин от омикрон-штамма COVID-19. Уточняется, что речь идет о препаратах производства американских компаний Pfizer и Moderna. Первыми будут вакцинированы пожилые люди и медработники, затем процедура распространится на все население. Так министерство здравоохранения, труда и благосостояния страны стремится предотвратить возникновение новой волны, которая может появиться перед новогодними праздниками.
- Польское министерство здравоохранения сообщило, что власти страны передадут Украине 1 млн доз вакцины от COVID-19 и 100 тысяч доз комбинированной вакцины против кори, эпидемического паротита и краснухи. Отмечается, что в ведомстве также обсуждают возможность лечения в Польше украинских пациентов и транспортировку раненых.
- На фоне заявления президента США Джо Байдена об окончании пандемии коронавируса акции как минимум трех крупнейших американских биотехнологических компаний к утру заметно упали в цене. Также пострадало одно немецкое предприятие. Среди них BioNTech (подешевели на 8,5% до $133), Moderna (на 7% до $128,4), Vaxart (до $2,44), Novavax (до $28,5).
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