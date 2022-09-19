В Татарстане за минувшие сутки выявили 989 случаев COVID-19

В Татарстане за минувшие сутки выявили 989 случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 171 486.

Госпитализировали 57 татарстанцев за сутки, выздоровели 647 пациентов. С начала пандемии от инфекции вылечили 161 655 человек.

От COVID-19 никто не скончался за минувшие сутки, всего с начала эпидемии умерли 2 003 татарстанца.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 19 сентября читайте в подборке интернет-газеты.



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Максим Кокунин