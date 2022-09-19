В Татарстане в этом году углубленную диспансеризацию должны пройти около 245 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В 2022 года в Татарстане углубленную диспансеризацию должны пройти около 245 тысяч человек. Об этом сообщила начальник отдела профилактической помощи и здравостроительства Минздрава республики Елена Хафизова.



— Если говорить об углубленной диспансеризации, то у нас в течение года должны пройти около 245 тысяч. На сегодняшний день прошло более 50% из тех кто подлежит, — сказала она.

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Напомним, жителям Татарстана, которые перенесли заболевание коронавирусом, кардиологи советуют пройти диспансеризацию с углубленным обследованием. Она включает анкетирование, лабораторную диагностику, процедуру сатурациу, тест с 6-минутной ходьбой. В случае выявления отклонений от норм в ходе этих исследований человека направляют на дополнительную диагностику.

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Татьяна Демина