Акции американских фармкомпаний упали в цене на фоне заявления Байдена об окончании пандемии коронавируса

Фото: drobotdean на Freepik

На фоне заявления президента США Джо Байдена об окончании пандемии коронавируса акции как минимум трех крупнейших американских биотехнологических компаний к утру заметно упали в цене. Также пострадало одно немецкое предприятие.

Сильнее всего заявление Байдена сказалось на стоимости акций предприятия именно с европейского континента. Так, к утру 20 сентября ценные бумаги BioNTech подешевели сразу на 8,5%. Сейчас стоимость одной акции компании оценивается в $133. Напомним, эта компания совместно с Pfizer занимается выпуском вакцин от коронавируса, которые были первыми зарегистрированы в Евросоюзе.

Акции компании BioNtech, по данным «Тинькофф инвестиций»

На втором месте по уровню падения оказался уже американский производитель прививок от COVID-19 — компания Moderna. За минувшие сутки ее акции потеряли в цене около 7% и сейчас торгуются на уровне $128,56.

Акции компании Moderna, по данным «Тинькофф инвестиций»

Такой же уровень падения отмечается у компании Vaxart, которая в марке этого года объявила о выпуске вакцин без уколов, но в форме таблеток. По их мнению, это поможет перебороть страх вакцинации людям, которые не переносят уколов. Сейчас акции этой фармкомпании торгуются на уровне $2,44.

Акции компании Vaxart, по данным «Тинькофф инвестиций»

Замыкает этот рейтинг по падению компания Novavax с показателем в -6,7% стоимости акции. До 2020 года предприятие специализировалось на разработке экспериментальных вакцин против гриппа и респираторно-синцитиального вируса, а также лихорадки Эбола. Затем компания переключилась на разработку вакцины от COVID-19. Сейчас акции фармкомпании торгуются на уровне $28,5.

Акции компании Novavax по данным «Тинькофф инвестиций»

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Артем Гафаров