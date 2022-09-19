РАТЭК предупредила отечественных продавцов iPhone 14 о нарушении российских законов

Новые модели смартфонов iPhone не могут легально обращаться на российском рынке. Об этом предупредила Российская ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Новые iPhone не могут легально продаваться, если на них не получены сертификаты, декларации, а также специальная нотификация о характеристиках шифровальных (криптографических) средств и товаров ЕАЭС или заключение Центра по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ.



Представитель РАТЭК в разговоре с РБК подчеркнул, что ему «неизвестно, что кто-то в России или ЕАЭС получил все необходимые документы для продажи iPhone 14». В Едином реестре нотификаций ЕАЭС информации о выдаче этого документа на новые модели iPhone нет, уточняет издание.



Apple представила новые iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max в начале сентября. В Россию новые модели планируют завозить по параллельному импорту. Стоимость iPhone Pro Max 1 TB начинается от 166 990 рублей.



Как рассказали ранее ретейлеры, самый популярный цвет заказываемых iPhone 14 — Deep Purple. На прошлой неделе сообщалось, что поставки нового смартфона iPhone 14 и 14 Pro в Россию планируются уже в октябре.





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Татьяна Леухина