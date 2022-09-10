Цвет Deep Purple стал самым популярным цветом при предзаказах iPhone 14 у россиян

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Самый популярный цвет заказываемых iPhone 14 — Deep Purple. 70% предзаказов россиян приходится на версии Pro и Pro Max.

— По итогам первых суток предзаказа в «М.Видео» и «Эльдорадо» на смартфоны iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro пришлось более 90% проданных устройств, — заявили ТАСС в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

Чаще всего покупатели выбирают устройства объемом в 256 Гб. Реже всего выбирают базовый iPhonе 14 с объемом памяти 128 ГБ.

Помимо Deep Purple, среди популярных цветов — Space Black и Silver.

Фото: pixabay.com

В МТС также рассказали, что получили вдвое больше оплаченных предзаказов, чем за аналогичный период времени в 2021 году. Чаще всего смартфоны Apple покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Тольятти, Красноярска и Пятигорска.

Стоимость базовой модели нового iPhone в США начинается от $799. В России же ценовой порог на iPhone 14 Pro Max 1 TB стал 166 990 рублей.



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Илина Хакимова