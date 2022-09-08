Цена нового iPhone в России достигает 166 990 рублей — это много или мало?

Накануне Apple презентовала свои новинки, среди которых был iPhone 14, в том числе iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Новая модель представлена без фирменной «челки» и в новом цвете.



В Россию новые модели iPhone планируют завозить по параллельному импорту, о чем сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Некоторые магазины уже открыли предзаказ новой линейки смартфонов от Apple.

Стоимость базовой модели нового iPhone в США начинается от $799. В России же цены окажутся выше, прогнозируют эксперты. Так, например, МТС начал принимать предзаказы на iPhone 14 Pro Max 1 TB по цене в 166 990 рублей.

Скриншот трансляции

Цена базовой модели iPhone 14 на 128 ГБ составила 84 990 рублей, а iPhone 14 Plus на 128 ГБ — 94 990 рублей. Еще дороже обойдется покупка iPhone 14 Pro на 128 ГБ — 104 990 рублей, а iPhone 14 Pro Max на 128 ГБ оценили в 114 990 рублей.

166 990 рублей — это:

$2 729 , или €2 758, по курсу ЦБ на сегодня.

, или по курсу ЦБ на сегодня. Шесть iPhone 3G — стоимость первой модели, которая официально продавалась в России, достигала 27 тысяч рублей.

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Татьяна Демина