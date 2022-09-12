Новый iPhone 14 появится в России в октябре

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Поставки нового смартфона iPhone 14 и 14 Pro в Россию планируются уже в октябре. Об этом сообщили в пресс-службе российского маркетплейса Wildberries.

— Ожидаем поставки в начале октября 2022 года, — передает ТАСС сообщение пресс-службы маркетплейса.

В официальном telegram-канале «Билайна» также сообщается, что смартфоны появятся в продаже в следующем месяце.

Apple представила новые iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max на прошлой неделе. В Россию новые модели планируют завозить по параллельному импорту. Стоимость iPhone Pro Max 1 TB начинается от 166 990 рублей.



Как рассказали на прошлой неделе ретейлеры, самый популярный цвет заказываемых iPhone 14 — Deep Purple.



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Татьяна Леухина