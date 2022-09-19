Олимпийский Чемпион Токио выступит за Казанский ватерпольный клуб «Синтез»

Фото: пресс-служба ВК "Синтез"

Олимпийский Чемпион Токио 30-летний полузащитник Никола Дедович выступит за Казанский ватерпольный клуб «Синтез», сообщает пресс-служба команды.

Отмечается, что Дедович является воспитанником сербской ватерпольной школы «Партизан», выступал за «Раднички»," Слима», «Риека», «Шпандау04". Кроме того, в 2021 году в составе сборной Сербии выиграл Олимпийские игры в Токио.

По словам главного тренера ВК «Синтез», Никола Дедович должен усилить стабильность нашей команды.

— Мы очень рады, что к нам приехал игрок такого высокого уровня. Это усилит, в первую очередь, стабильность нашей игры в защите. Никола — опытный ватерполист, и он несомненно будет полезен нашей команде, и станет хорошим примером для молодых игроков, пополнивших состав нашей команды в межсезонье, а также для воспитанников детской спортивной школы Казани, — сказал он.

Фото: sintez-kazan.ru

Напомним, ватерпольная сборная Татарстана, составленная из игроков «Синтеза», стала победителем Спартакиады сильнейших в командных игровых видах спорта. При это стоит отметить, что впервые за долгое время воспитанников Казани в «Синтезе» было больше, чем приезжих игроков: Чирков и Сергеев, Латыпов и Зиннуров, Пронин и Ярлыченко (Васильев), Аухадеев и Махиянов. Помимо того, в состав не попали Мирзиев и Яруллин, поскольку в заявке команды на сезон будет десять синтезовцев. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Максим Кокунин