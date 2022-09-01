«Синтез» готов к сезону с десятью воспитанниками в составе

Еще трое выступают за рубежом

Сборная Татарстана выиграла первый турнир Спартакиады сильнейших. Помимо этого радостного события, стоит отметить то, как была достигнута эта победа. Дело в том, что татарстанцы в лучших традициях казанского водного поло выступали, опираясь на собственных воспитанников. Подробности — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Победа своими силами

Впервые за долгое время воспитанников Казани в «Синтезе» было больше, чем приезжих игроков: Чирков и Сергеев, Латыпов и Зиннуров, Пронин и Ярлыченко (Васильев), Аухадеев и Махиянов. Помимо того, в состав не попали Мирзиев и Яруллин, поскольку в заявке команды на сезон будет десять синтезовцев.

Еще одно наблюдение перед стартующим сезоном: в Европе будут выступать сразу три воспитанника «Синтеза»: Владислав Егоров в Черногории, два новичка Тимур Шайхутдинов в Сербии и Роман Шепелев — в Германии. В совокупности с тем, что в ведущих командах России есть еще несколько экс-казанцев (Буланаев и Закиров в Волгограде, Романов и Усов в Санкт-Петербурге, Саратов в Астрахани), можно говорить об экспансии казанского водного поло, притом что это всего одна школа, в отличие от Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

У казанского ватерпола, исторически опиравшегося на собственных воспитанников, было несколько периодов, когда в команду массово приходило качественное пополнение из собственной школы. Причем это началось с созданием команды, когда играли ватерполисты 1960—1961 годов рождения — Николай Шарафеев, Ильдар Нурмухаметов, Ильхам Насибуллин, Александр Рогожин, Ильдар Тазетдинов. Стоит заметить, что «Синтез» на первых порах — это коллектив, куда, как на комсомольскую стройку, приходили молодые ватерполисты со многих уголков страны: из Норильска, Красноярского края (Иваницкий, Фархутдинов, Чащин, Шкапин, Эрлих), Прокопьевска, Кемеровской области (Иванов, Куклин, Романов, Уколов, Черных, Шморгон ), Туапсе, Краснодарского края (братья Бойко, Балдин, Василькин, Исайкин, Мордвинцев, Хлопков, Шеферов). Немногие оставались в Казани надолго, как Романов, Черных, поскольку зачастую Казань служила своеобразным перевалочным пунктом, в том числе из-за необходимости отдать воинский долг. Но общими усилиями «Синтез» сумел выиграть первое чемпионство, став сильнейшей командой РСФСР 1980 года.

Впервые за долгое время воспитанников Казани в «Синтезе» было больше, чем приезжих игроков. Фото: vk.com/sintez_kazan_official

Армейская служба как проблема с комплектованием состава

Совсем скоро казанская школа «выдала на гора» очередной перспективный выпуск 1964 года рождения. Но, в отличие от первого выпуска, эти ребят расхватали как «горячие пирожки». Если ранее Казань навсегда покинул только Николай Шарафеев (МГУ), то в этот раз она недосчиталась и Владимира Ашаева («Торпедо»), и Дмитрия Вахромеева («Локомотив», Харьков). На армейскую службу из Казани уходили Игорь Крюков (ККФ, Баку), Рустем Юмаев («Банга», Каунас), Виктор Яковлев («Локомотив», Кишинев). И вот тут возникает вопрос, как союзным командам из профсоюзных обществ удавалось решать вопрос с воинской службой? В СССР ее можно было проходить в ЦСК ВМФ, в дубле армейского клуба «Маяк» из Москвы и многочисленных командах «Динамо» Алма-Аты, Киева, Львова, Москвы. Вот только «Банга», куда делегировали Юмаева из ЦСК ВМФ, а тем более кишиневский «Локомотив» никакого отношения к спортобществу Вооруженных сил или «Динамо» не имели. В том же Харькове было «Динамо», но оно закрыло команду по водному поло в 1977 году, и игроки перешли в большинстве своем в местный «Локомотив».

Здесь стоит отметить недостаток российского ватерпола в том, что в Поволжье либо на Урале не было команды, представлявшей военный округ. К примеру, хоккеисты СК им. Урицкого служили поначалу в Куйбышеве, а после расформирования там армейской команды в СКА Свердловске футболисты уезжали в Киров — в «Динамо», представлявшее Вятлаг. А ватерполистам реально некуда было податься. Ну не в Ростов-на-Дону же, поскольку это уже совсем другой военный округ, и там играл, к примеру, будущий тренер «Синтеза» Владимир Захаров из Волгограда. Вот Волгоград или же Туапсе и питали ростовский СКА ватерполистами-призывниками.

А Казани оставалось надеяться на связи руководства клуба, которое пыталось решить вопрос то за счет личных знакомств с танковым училищем, куда на время пристраивали Александра Бойко, то за счет воинской части 7474. Только в обоих случаях это не имело практически никакой юридической силы, поскольку ватерполисты по роду своей деятельности должны были служить в ВМФ. И если на средних ватерполистов армейские команды высшей лиги особо не реагировали, то того же Бойко забрали в ЦСК ВМФ на «раз-два».

Волгоградский институт физической культуры, филиалом которого был казанский-челнинский спортинститут, на профильной кафедре плавания располагал мощнейшим ватерпольным «лобби». Фото: nlr.ru

Потеря вуза: еще один минус

А с 1986 года спортивная Казань потеряла еще один серьезный козырь. Перевод волгоградского филиала спортинститута в Набережные Челны (в тот период город носил название Брежнев) лишил столицу автономной Татарии возможности привлекать в город перспективных спортсменов. Так, новички Баймурзаев из Таджикистана и Чавчанидзе из Грузии оказались в «Синтезе» практически случайно, самостоятельно придя на тренировки команды, нуждавшейся в кадрах.

Любопытно, что в те же времена Волгоградский государственный институт физической культуры, филиалом которого был казанский-челнинский спортинститут, на профильной кафедре плавания располагал мощнейшим ватерпольным «лобби», поскольку там работали и Владимир Новорусский (тогдашний тренер команды), и Владимир Саввин (капитан «Спартака»), Геннадий Дойкин, Виктор Нестерков, А. Зотов, Г. Корнилов.

Высшее образование и водное поло, на самом деле, были достаточно тесно связаны в советские годы. Достаточно посмотреть, кто играл за команду наших соседей из Горького: Валерий Ермаков, Юрий Махин (в будущем кандидаты технических наук, доценты), Владимир Жаднов (доктор медицинских наук, профессор), Анатолий Куделин (кандидат экономических наук, доцент), а ворота защищал Николай Миловский, кандидат физико-математических наук, доцент, который достиг наивысших успехов в спорте, будучи голкипером сборной РСФСР. В Харькове наукой занимались будущие профессора Эдуард Зельдес, Юрий Стаханов, Михаил Яненко, кандидаты технических наук Вячеслав Вакуленко, Евгений Каренко, Александр Мишарин, Виталий Неонет.

Не располагая возможностью полноценно закрывать вопрос с армейской службой и решать ее с помощью высшего образования, Казань выдала на гора третий супервыпуск ватерполистов 1968—1969-го годов рождения, растеряв всех практически за один-два призывных года. Олег Владимиров, Игорь Горбач, Ирек Зиннуров, Игорь Толстяков отправились в Севастополь, где воспитанник харьковского водного поло Юрий Дрозин формировал на базе команды СК КЧФ аналог молодежной сборной страны. А. Котерев, Андрей Ухов, Евгений Шепелев, а затем и А. Сорокин поехали служить в Баку, в местный ККФ, Дмитрий Афремов, Эдуард Васенин, Александр Романов, плюс Виктор Владимиров и В. Климанов, перебрались в Кишинев. Как когда-то Норильск, Прокопьевск и Туапсе помогли становлению казанского водного поло, так теперь «Синтез» способствовал формированию составов команд-конкурентов. В этом был большой риск. К примеру, мощный Новосибирск, чьи игроки Владислав Голле и Юсуф Курмашев были в одном из первых составов «Синтеза», а затем на базе этой команды формировался «Азов» из Жданова (ныне Мариуполь): Александр Обединский, Николай Цибиков, Владимир Юречко, Карташов, Савельев, Черкасов. В итоге на Украине прибавился ватерпольный клуб, а в РСФСР практически прекратил существование мощный центр водного поло.

Долгие 20 лет ватерпольная Казань выпускала министров (Владимир Леонов — на фото, Эдуард Олонов), артистов (Шамиль Хаматов). Фото: minsport.tatarstan.ru

Вот и Казань с огромным трудом пережила потерю сильнейшего выпуска во времена СССР, который к тому времени успел развалиться. И долгие 20 лет ватерпольная Казань выпускала министров (Владимир Леонов и Эдуард Олонов), артистов (Шамиль Хаматов), ее лучшие воспитанники уходили на работу в IT-сферу, как названный Дмитрий Афремов или Филипп Кирсанов, на муниципальную службу, как Ильхам Насыбуллин, Александр Романов, Рустем Юмаев.

Дошло до того, что в 2005 году резерв «Синтеза» формировался на основе молодых динамовцев из Москвы: Аксенов, Докучаев, Катков, Степанюк, его нынешний тренер Артур Фатахутдинов и ветеран Артем Одинцов. Была схожая ситуация с «Ак Барсом», который годом позже совершил такой же набег только на хоккейное «Динамо». Впервые сформированную в Казани молодежную команду «Химик» комплектовали с большим трудом. Ситуация изменилась в конце нулевых, когда под руководством вернувшегося в Казань Ирека Зиннурова оказались сильнейшие воспитанники 1989—1990 годов рождения: Анвар Галимзянов, Альберт Зинатуллин, Адель Латыпов, Кирилл Тихонов.

Ну а сейчас мы говорим «водное поло», подразумевая Казань. Складывается ситуация, что в 2025 году столица Татарстана снова примет водный мундиаль, а основа сборной России будет состоять из игроков «Синтеза». Так было в 2015-м, только тогда это было связано с конфликтом Федерации водного поло России с сильнейшим клубом из Волгограда, а из шести синтезовцев был только один местный воспитанник.

Джаудат Абдуллин