Хедлайнером гастрофеста на Лебяжьем станет певица Тина Кузнецова

Фото: скриншот видео youtube.com

Гастрофест на Лебяжьем проведут во второй раз — 24 сентября. Хедлайнером станет певица Тина Кузнецов — она выступала на фестивале народов Поволжья «Итиль».

Глава администрации Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов, комментируя проведение осеннего гастрофеста на Лебяжьем, отметил, что в июне 2022 года его посетили больше 18 тысяч гостей. Мэрия города пообещала провести и осенний фестиваль в этом же году на том же Лебяжьем на площадке «Майдан» 24 сентября.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На фудкортах будет 42 резидента, пройдет и «битва шеф-поваров». Для удобства посетителей обещали провести беспроводной интернет для бесконтактной оплаты.

В июне хедлайнером гастрономического фестиваля на озере Лебяжьем стал рок-музыкант Найк Борзов. С инициативой о проведении мероприятия выступили не чиновники, а предпринимательское сообщество города.



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Сергей Афанасьев