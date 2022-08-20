«Аигел» за выступление на казанском фестивале «Итиль» получит в два раза меньше Zventa Sventana

Как выяснило «Реальное время», выступление хедлайнеров фестиваля народов Поволжья «Итиль» оценили неравнозначно. Российский электронный хип-хоп-дуэт «Аигел» получит в два раза меньше, чем музыкальный проект Тины Кузнецовой и Юрия Усачева Zventa Sventana.

Выступление группы «Аигел», тексты песен которой пишет уроженка Набережных Челнов Айгель Гайсина, оценили в 278 тысяч рублей. Zventa Sventana с вокалисткой из Казани и участницей «Голоса» Тиной Кузнецовой заработает 574,7 тысячи. Они уже получили аванс в 83,3 тысячи и 172,4 тысячи соответственно.

Тина Кузнецова. Источник: скриншот видео youtube.com

Выступление дуэта «Аигел» на фестивале продлится не менее 40 минут, Zventa Sventana — не менее 50 минут.

Фестиваль проходит сегодня

Фестиваль народов Поволжья «Итиль» проходит сегодня в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького. Кроме «Аигел» и Zventa Sventana, на сцене казанцы увидят фолк-исполнителей из Татарстана и близлежащих регионов. Приглашены «У ЕН» из Марий Эл, post-dukes из Удмуртии, Shanu из Чувашии и Yalfy из Башкирии. Запланированы выступления Zakaria из Казани, Project из Альметьевска и Baysara из Москвы.



Выступление «Аигел» и Zventa Sventana назначены на 20.00 и 21.00 соответственно.

На фестивале также организуют танцевальные перформансы, ярмарку художников и ремесленников из Татарстана и соседних регионов, фуд-корт с национальными блюдами народов Поволжья. Для развлечения детей будет работать зона с мастер-классами.

«Итиль» проходит в Казани уже второй год подряд. В этом году на организацию и проведение фестиваля выделили 6 миллионов рублей. Контракт в итоге заключили на 4,98 миллиона с местным ООО «Сиатрум».

Фото: realnoevremya.ru

В прошлом году фестиваль проходил около Центра семьи «Казан». Перед гостями и жителями города на главной сцене выступала певица Манижа, которая представляла Россию на Евровидении-2021. За ее выступление заплатили 1,5 миллиона рублей.

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Татьяна Демина