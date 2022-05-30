В Казани на озере Лебяжьем 4 июня состоится гастрофест

Фото: Олег Тихонов

На озере Лебяжьем в Казани 4 июня пройдет гастрономический фестиваль, об этом сообщили в мэрии города.



Программа «Гастрофеста на Лебяжьем» намечена с 10 утра до 8 вечера. Самой большой станет зона фудкорта, которая объединит более 30 фудтраков. На Лебяжьем состоится водное шоу с фонтанами.

С инициативой о проведении фестиваля выступили не чиновники, а предпринимательское сообщество города. Гастрофест проводится в том числе с целью объедения бизнеса, занятого в сферах общественного питания, отдыха и туризма.

Идея появилась впервые во время обсуждения на форуме Made In Kazan в рамках работы антикризисного штаба и «начала работы в новой парадигме» (имеются в виду санкции против России, введенные весной этого года) и «экономике доверия», стало известно сегодня «на деловом понедельнике».

Фото: Олег Тихонов (архив)

На лето этого года туристический комитет мэрии подготовил обширные программы отдыха на любой вкус: исторические экскурсии с профессиональными гидами, всевозможные фестивали — гастрономические, музыкальные, фестиваль красок, Сабантуй, прогулки по воде. Так, 19 июня Казань соберет на Всероссийский турнир любителей брейк-данса, а 3 июля откроется фестиваль джинсовой культуры, в рамках которого пройдут танцевальный флешмоб, выставка джинсов, состоится показ фильма «Асса» и творческая встреча с актером и участником группы «Кино» Сергеем Бугаевым.

Самым масштабным станет традиционный гастрофестиваль «Вкусная Казань». В конце июля любителей покататься на железном коне ждут на «Велоночь», маршрут и точную дату проведения организаторы пока определяют. Подробнее о том, чем этим летом собираются удивлять татарстанцев, — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко