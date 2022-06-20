Айгуль Латыпова стала руководителем Дирекции парков и скверов Казани

Руководителем Дирекции парков и скверов Казани стала Айгуль Латыпова, ранее занимавшая должность замдиректора организации. В последний месяц она исполняла обязанности руководителя дирекции.



Работать там она начала в 2017 году, пройдя через открытый конкурс на должность парк-менеджера. С января 2018 года Латыпова занимала пост заместителя директора и курировала вопросы, связанные с коммерческой деятельностью в парках, сообщается в telegram-канале дирекции парков и скверов.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Предыдущий руководитель Дирекции парков и скверов Казани Роберт Гарипов в мае текущего года ушел на повышение. Он занял должность куратора общественных проектов в департаменте президента Татарстана.

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Татьяна Леухина