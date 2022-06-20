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Айгуль Латыпова стала руководителем Дирекции парков и скверов Казани

10:14, 20.06.2022 6
Айгуль Латыпова стала руководителем Дирекции парков и скверов Казани
Фото: kzn.ru

Руководителем Дирекции парков и скверов Казани стала Айгуль Латыпова, ранее занимавшая должность замдиректора организации. В последний месяц она исполняла обязанности руководителя дирекции.

Работать там она начала в 2017 году, пройдя через открытый конкурс на должность парк-менеджера. С января 2018 года Латыпова занимала пост заместителя директора и курировала вопросы, связанные с коммерческой деятельностью в парках, сообщается в telegram-канале дирекции парков и скверов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Предыдущий руководитель Дирекции парков и скверов Казани Роберт Гарипов в мае текущего года ушел на повышение. Он занял должность куратора общественных проектов в департаменте президента Татарстана.

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Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 20 июн
    я думал, эту должность занимала фишман
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    Анонимно 20 июн
    не хотелось бы вспоминать эту фамилию) Латыповой удачи, опыта достаточно у нее.
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  • Анонимно 20 июн
    Почему парки и скверы обособленное направление, где обязательно нужна дирекция?
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    Анонимно 20 июн
    в одной фразе вам никто не даст ответ на этот вопрос.
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  • Анонимно 20 июн
    удачи, заслуженное повышение!
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  • Анонимно 21 июн
    Перемены - это всегда хорошо. А хорошие перемены - ещё лучше. Сейчас проблемма парков в том, что то, что было построено лет 8 назад и более, уже сломалось, вышло из строя - и востановлением незанимаются. Наверное заняты строительсвом новых парков. А старые превращаются в убожество. С детьми стыдно бывает гулять.
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