В России снизили финансирование льготных кредитов для системообразующих предприятий из-за закрытия программы

Правительство России изменило апрельское решение о выделении дополнительных 80 млрд рублей из резервного фонда на субсидирование льготных кредитов для системообразующих предприятий, сократив его объем до 35 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Одновременно с этим Кабинет министров снял ограничение на объем привлекаемых льготных кредитов на пополнение оборотных средств, заменив до 700 млрд рублей на не менее 700 млрд.

Стоит отметить, что недавно стало известно о намерении правительства свернуть программу льготного кредитования системообразующих предприятий на фоне снижения ключевой ставки Банка России.

— Программы льготного кредитования системообразующих компаний тоже, надо понимать, вводились на пиках процентной ставки, поэтому сейчас они будут завершаться, — заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, о том, что на субсидирование ставок кредитования для отраслей промышленности и торговли направят 80 миллиардов рублей стало известно в начале апреля. Стоит отметить, что первоначально на субсидирование ставок для отраслей промышленности и торговли выделялось 40 миллиардов.

В конце апреля также сообщалось, что Кабмин выделил около 10 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям в сфере строительства и ЖКХ.



На прошлой неделе Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 б.п., до 7,5%.



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Максим Кокунин