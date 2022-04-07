На субсидирование ставок для отраслей промышленности и торговли направят еще 80 млрд рублей

На субсидирование ставок кредитования для отраслей промышленности и торговли направят дополнительно еще 80 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая в Государственной думе с отчетом правительства.

— В целом это уже 120 миллиардов рублей, что примерно позволит выдать льготных кредитов совокупно больше чем на 1 триллион рублей, — заявил премьер-министр.



Цифру в 80 миллиардов рублей Мишустин озвучил впервые. Первоначально на субсидирование ставок для отраслей промышленности и торговли выделялось 40 миллиардов.

Кроме того, Мишустин анонсировал подготовку программы льготного кредитования для строительства и других отраслей.

Председатель правительства России в начале выступления рассказал, что результатом прошлого года стал уверенный рост экономики. Большинство предприятий смогли перенастроить свое дело. Во втором квартале 2021-го страна вышла на допандемийный уровень ВВП, по итогам прошлого года он увеличился на 4,7%.



Татьяна Демина