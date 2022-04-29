Кабмин выделил около 10 млрд рублей на кредиты системообразующим предприятиям в сфере строительства и ЖКХ

Кабмин выделил около 10 млрд рублей на льготные кредиты системообразующим предприятиям в сфере строительства и ЖКХ. Об этом сообщается на сайте кабмина.

На специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций, работающих в области строительства, направят более 7,1 млрд рублей. Строительным организациям будут доступны займы по льготной ставке до 11% годовых на реализацию инвестиционных проектов. Предприятие может получить до 10 млрд рублей, группа компаний — до 15 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На льготные кредиты системообразующим организациям в сфере ЖКХ направят свыше 2,8 млрд рублей. Одно предприятие может взять до 5 млрд рублей, группа компаний — до 10 млрд рублей.

В начале марта президент Татарстана Рустам Минниханов выступил с инициативой предусмотреть льготные кредиты для системообразующих предприятий. 17 марта правительство России одобрило эту инициативу. Объем кредитования на год для предприятия составит 10 млрд рублей, для группы компаний — 30 млрд рублей.



Татьяна Леухина