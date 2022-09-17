Спикер палаты представителей Конгресса США Пелоси прилетела в Армению

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибыла в Армению, где будет находиться до 19 сентября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Armenpress.

— В ходе визита спикер Палаты представителей встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, спикером Национального собрания Аленом Симоняном и другими высокопоставленными лицами — для обсуждения армяно-американских отношений и текущей ситуации в сфере безопасности, — цитирует ТАСС пресс-релиз посольства США в Армении.

Фото: commons.wikimedia.org

О том что Пелоси планирует посетить Армению стало известно на этой неделе. Цель визита — демонстрация поддержки Еревана. Пелоси встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, а также другими официальными лицами республики.



На этой неделе ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась. Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных. Сегодня стало известно, что ОДКБ не будет направлять военный контингент в страну.



2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси уже посещала Тайвань. Это был первый визит американского политика такого высокого ранга за последние 25 лет. После этого вооруженные силы Китая объявили о проведении учений в шести акваториях в районе острова с 4 по 7 августа. В третий день масштабных учений народно-освободительная армия КНР направила к Тайваню 20 самолетов и 14 военных кораблей. На Тайване организовали воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы.



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Максим Кокунин