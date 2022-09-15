Пелоси планирует посетить на этой неделе Армению
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит в предстоящие выходные дни Армению. Об этом пишет газета Politico.
По ее данным, цель визита — демонстрация поддержки Еревена. Пелоси встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, а также другими официальными лицами республики.
Кроме того, вместе со спикером палаты представителей в поездку отправится член Палаты представителей армянского происхождения Джекси Спир (демократка, от штата Калифорния).
На этой неделе ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась. Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных. Сегодня стало известно, что ОДКБ не будет направлять военный контингент в страну.
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