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Пелоси планирует посетить на этой неделе Армению

22:45, 15.09.2022
Пелоси планирует посетить на этой неделе Армению
Фото: wikipedia.org

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетит в предстоящие выходные дни Армению. Об этом пишет газета Politico.

По ее данным, цель визита — демонстрация поддержки Еревена. Пелоси встретится с премьер-министром Николом Пашиняном, а также другими официальными лицами республики.

Фото: wikimedia.org (Ереван)

Кроме того, вместе со спикером палаты представителей в поездку отправится член Палаты представителей армянского происхождения Джекси Спир (демократка, от штата Калифорния).

На этой неделе ситуация на армяно-азербайджанской границе вновь обострилась. Армения обратилась в ОДКБ по 4-й статье для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных. Сегодня стало известно, что ОДКБ не будет направлять военный контингент в страну.

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Татьяна Леухина
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