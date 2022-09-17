В Татарстане капитальный ремонт объектов Минсоцзащиты выполнен на 66%

В Татарстане плановый объем работ программы капитального ремонта объектов Минсоцзащиты закрыт на 66%. Об этом на совещании в Доме правительства республики сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

Всего из 29 зданий стационарных организаций социального обслуживания в работе остается объект в Сабинском районе. Также на этой неделе завершили ремонт в реабилитационном центре «Доверие».

Фото: realnoevremya.ru

Капремонт объектов в сфере молодежной политики выполнен на 92%. На данный момент идет реализация четырех республиканских программ капремонта. Из них по программе ремонта молодежных центров из шести объектов работы продолжаются на трех.

Кроме того, завершается капитальный ремонт школ и детских садов, запланированный на год. Ремонт учебных учреждений по республике выполнен на 98%. Из 119 школ и школ-интернатов этого года в работе остаются пять учреждений.

В конце августа в Казани состоялось открытие комплекса административных зданий «Квартала юстиции». В мероприятии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и министр юстиции России Константин Чуйченко.

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Елизавета Пуншева