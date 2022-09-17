В Татарстане завершается капитальный ремонт школ и детских садов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане завершается капитальный ремонт школ и детских садов, запланированный на этот год, рассказал на совещании в Доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

Так, по его словам, ремонт учебных учреждений по республике выполнен на 98%. Из 119 школ и школ-интернатов этого года в работе остаются пять учреждений.

Что касается детских садов, то ремонтные работы не завершены в четырех учреждениях — трех в Казани и одному в Пестречинском районе. Всего в этом году ремонтируется 22 дошкольных образовательных учреждения. Общее выполнение работ по программе составило 95%, подчеркнул министр.



Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, в конце августа Айзатуллин сообщил, что в Татарстане в рамках национальных проектов и государственных программ строятся пять образовательных учреждений.

По данным на август, выполнение работ по двум школам, а также по совмещенному проекту школы с детским садом, составляет 93% по лимитам текущего года. Кроме того, еще на 45% выполнены работы по строительству детского сада в Казани.



Также в начале месяца он сообщил, что в Татарстане в этом году ремонтируются 118 школ с привлечением средств республиканского и федерального бюджетов. На сегодня работы завершены в 14 учебных заведениях, из них в трех — на этой неделе (в Камско-Устьинском, Актанышском и Лениногорском районах). Из 22 детских садов остаются в работе 20, выполнение работ составляет 76%.



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Максим Кокунин