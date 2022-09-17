В Татарстане капремонт объектов в сфере молодежной политики выполнен на 92%

Фото: Илья Репин

В Татарстане по линии молодежной политики идет реализация 4 республиканских программ капремонта. Из них по программе ремонта молодежных центров из 6 объектов работы продолжаются на 3. Всего выполнено 92% от запланированного объема, сообщил на совещании в доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.

По его словам, программа ремонта детских оздоровительных лагерей реализована на 81%. Готовность подросткового клуба в Алексеевском районе — единственного незавершенного из трех подобных объектов — составляет 95%.

Он также отметил, что в 94% оценивается общее выполнение СМР по программе ремонта 15 Центров психолого–педагогической помощи. Полностью готовы 5 объектов, включая сданный за минувшие 2 недели центр в Альметьевске.

Айзатуллин добавил, что по линии спорта из 23 подведомственных учреждений в работе остаются 7. Выполнение по ним составило 96%. За минувшие 2 недели подрядчики сдали сразу 5 спортивных объектов — в городах Буинск, Казань, Альметьевск, Лаишево и Зеленодольск. Таким образом, общее количество сданных объектов достигло 16.

Фото: Илья Репин

В июле сообщалось, что в сфере молодежной политики ремонтные работы на шести объектах выполнены на 60%.

Также в мае Айзатуллин рассказал, что капремонт детских оздоровительных лагерей в Татарстане выполнен на 30%.

Ремонт республиканских детских школ искусств выполнен на 32%, объектов культуры — 33%, центров психолого-педагогической помощи — 34%, молодежных центров — 36%, ресурсных центров — 37%, муниципальных архивов — 44%, подростковых клубов — 60%.

Напомним, в феврале этого года Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на капитальный ремонт нескольких молодежных центров с укреплением материальной базы и благоустройством территории. Цена договора — 186 млн рублей, а источником финансирования выступает бюджет республики.



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Максим Кокунин