В Татарстане капремонт детских оздоровительных лагерей выполнен на 30%

Фото: Максим Платонов (архив)

Капремонт детских оздоровительных лагерей в Татарстане выполнен на 30%, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства РТ.



Ремонт республиканских детских школ искусств выполнен на 32%, объектов культуры — 33%, центров психолого-педагогической помощи — 34%, молодежных центров — 36%, ресурсных центров — 37%, муниципальных архивов — 44%, подростковых клубов — 60%.

На восьми объектах в пяти районах Татарстана начался ремонт пищеблоков. Еще в Казани приступили к ремонту двух общеобразовательных школ.

Фото: Максим Платонов (архив)

В мае ГБУ «Главстрой Татарстана» объявило тендер на капитальный ремонт детских оздоровительных лагерей стоимостью 246 млн рублей. Работы будут выполняться с момента заключения контракта и до 1 декабря этого года.

Маргарита Головатенко