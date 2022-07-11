В Татарстане программу капремонта многоквартирных домов выполнили на 53%

В Татарстане программу капитального ремонта многоквартирных домов выполнили на 53%. Об этом сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

На сегодняшний день работы на стадии завершения в 84 жилых объектах. В 59 многоквартирных домах работы завершены полностью.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В 118 общеобразовательных учреждениях, ремонтируемых на федеральные и республиканские средств, объем выполненных работ достиг 58%. Полностью завершились работы на 8 объектах. По 22 детским садам строительно-монтажные работы закончены на 58%.

В отрасли «Здравоохранение» реализуется 3 программы. В 32 объектах, относящихся к первичному медицинскому звену, объем выполненных работ оценивается в 62%.

Сейчас продолжаются работы по капитальному ремонту объектов отрасли «Культура», где выполнение составляет 64%. В сфере экологии и охраны природных ресурсов реализуются два программных мероприятия. В сфере молодежной политики ремонт 6 молодежных центров работы выполнены на 60%, передает пресс-служба Минстроя республики.



На прошлой неделе министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин сообщил, что в Татарстане строительство жилья выполнено на 69% от годового плана. Площадь введенного в эксплуатацию коммерческого жилья составляет 576 тыс. кв. м.



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Татьяна Леухина