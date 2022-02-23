В Татарстане на капремонт молодежных центров выделят 186 млн рублей
Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на капитальный ремонт нескольких молодежных центров с укреплением материальной базы и благоустройством территории. Начальная цена договора — 186 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.
Работы необходимо выполнить до 1 декабря 2022 года. Всего в список входят четыре объекта:
- МБУ «Молодежный центр «Орион», Лаишевский район, г. Лаишево;
- Подразделение МБУ молодежной политики «Объединение подростковых клубов по месту жительства «Подросток» — Молодежный центр «Вертолет», г. Казань;
- Подразделение МБУ молодежной политики «Объединение подростковых клубов по месту жительства «Подросток» — Молодежный центр «Сандугач», г. Казань;
- МБУ «Молодежный центр «Барс», Елабужский район, г. Елабуга.
Заявки на участие принимаются до 1 марта. Подрядчика определят 3 марта.
В этом месяце сообщалось, что в РТ проведут капитальный ремонт детских лагерей и подростковых клубов. На эти цели предусмотрели 211 млн рублей. Работы планируют завершить к 1 декабря текущего года.
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