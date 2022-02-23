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В Татарстане на капремонт молодежных центров выделят 186 млн рублей

04:38, 23.02.2022
В Татарстане на капремонт молодежных центров выделят 186 млн рублей
Фото: Илья Репин

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на капитальный ремонт нескольких молодежных центров с укреплением материальной базы и благоустройством территории. Начальная цена договора — 186 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.

Работы необходимо выполнить до 1 декабря 2022 года. Всего в список входят четыре объекта:

  • МБУ «Молодежный центр «Орион», Лаишевский район, г. Лаишево;
  • Подразделение МБУ молодежной политики «Объединение подростковых клубов по месту жительства «Подросток» — Молодежный центр «Вертолет», г. Казань;
  • Подразделение МБУ молодежной политики «Объединение подростковых клубов по месту жительства «Подросток» — Молодежный центр «Сандугач», г. Казань;
  • МБУ «Молодежный центр «Барс», Елабужский район, г. Елабуга.
Фото: Илья Репин

Заявки на участие принимаются до 1 марта. Подрядчика определят 3 марта.

В этом месяце сообщалось, что в РТ проведут капитальный ремонт детских лагерей и подростковых клубов. На эти цели предусмотрели 211 млн рублей. Работы планируют завершить к 1 декабря текущего года.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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