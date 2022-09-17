В 28 муниципалитетах Татарстана начался отопительный сезон — первый стал Черемшанский район

На сегодняшний день в 28 муниципальных образованиях Татарстана приняты постановления о начале отопительного сезона. Первым тепло пустили в Черемшанском районе (8 сентября), сообщил на совещании в доме правительства республики министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин.



Запущено 884 котельных, что составляет 28,4%. Отапливаются 2 тыс. 817 многоквартирных домов (16% жилищного фонда), 518 школ (33,3%), 833 детских сада (48,3%), 1 тыс. 73 объекта здравоохранения (53,2 %), 252 объекта культуры (13,1 %), 50 объектов спорта и молодежи (14,1%), 46 объектов социальной защиты (27,1%).



Всего в Татарстане к отопительному периоду 2022/23 года подготовили 3 103 котельные — то есть 99,7%.

В сфере образования подготовили 3 285 объектов — 99,9%.

В здравоохранении — 1 992 объектов (100%).

Объектов культуры подготовили 1 917 (98,7%).

Спортивных объектов — 246 (99,2%).

В сфере молодежной политики — 104 (98,1%).

В жилищном фонде оформлены паспорта готовности на 17 475 многоквартирных домов из 17 665 — это 98,9%.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в начале сентября Айзатуллин сообщил, что в Татарстане к отопительному периоду 2022/23 года подготовили 3 085 котельных — то есть 99%. Для сравнения — в июле в республике было подготовлено 1 349 котельных — то есть 42,6%.



Напомним, отопительный сезон в Казани планируют начать уже на следующей неделе. Пуск тепла в многоквартирные дома намечен на 20 сентября.

На сегодняшний день отопление подано в 162 детсада, 35 школ, восемь больниц и некоторые другие социальных объектов, сообщается на сайте мэрии Казани. Всего принято 454 заявки на подключение тепла в социальные объекты.

В Набережных Челнах подавать тепло в жилые дома начнут 26 сентября в связи с теплыми погодными условиями. Первый заместитель руководителя исполнительного комитета Илья Зуев отметил, что все дома готовы к запуску тепла, проведены все необходимые процедуры.



В Нижнекамске отопление дали 15 сентября. В первую очередь тепло пустили в социальные объекты: в детские сады, учебные заведения и объекты здравоохранения, а после — в жилые дома.

«Реальное время» также спросило жителей столицы Татарстана о том, когда нужно включить отопление в домах.

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Максим Кокунин