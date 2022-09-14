В Набережных Челнах подачу тепла в жилые дома сдвинули на 10 дней
В Набережных Челнах подавать тепло в жилые дома начнут 26 сентября в связи с теплыми погодными условиями. Об этом сообщается на сайте мэрии города.
Первый заместитель руководителя исполнительного комитета Илья Зуев отметил, что все дома готовы к запуску тепла, проведены все необходимые процедуры.
Отдельно он подчеркнул, что подавать тепло в жилые дома могут начать в любой день.
В понедельник Зуев заявил, что отопление в городских домах планируют включить 16 сентября. Он уточнил, что в жилищный фонд тепло будет подано при достижении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8°С в течение 5 дней. Все многоквартирные дома готовы к приему теплоносителей.
С 15 сентября подачу тепла планируют начать в Нижнекамске. В первую очередь теплоснабжение дадут в социальные объекты: в детские сады, учебные заведения и объекты здравоохранения, а после — в жилые дома. В Зеленодольском районе со вчерашнего дня стартовала подача теплоснабжения в учреждения образования и социальные объекты.
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