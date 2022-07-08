В Татарстане подготовили 1,3 тысячи котельных к отопительному периоду

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Татарстане к предстоящему отопительному сезону подготовили 1 349 котельных, что составляет 42,6 %. Об этом сообщил замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республике Ильдус Насыров.

Уже подготовили 1 255 объектов образования (38% от плана), 891 объект здравоохранения (44%), 827 объектов культуры (42,2 %).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— По подготовке многоквартирных домов к отопительному периоду по данным государственной жилищной инспекции Республики Татарстан промывка и опрессовка внутридомовых систем центрального отопления выполнена в 5 553 МКД, что составляет 45,6%, — передает слова Насырова пресс-служба Минстроя Татарстана.

Как сообщал мэр Казани Ильсур Метшин в мае, в городе при подготовке к новому отопительному сезону запланирована промывка и гидроопрессовка почти 2 тысяч км наружных трубопроводов отопления диаметрами от 50 мм до 1200 мм и почти 9 тысяч км внутридомовых сетей отопления. К работе в осенне-зимний период подготовят ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и три крупные районные котельные «Савиново», «Азино» и «Горки», 128 котельных АО «Казэнерго» и 49 ведомственных котельных.

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Татьяна Леухина