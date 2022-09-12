В Нижнекамске на этой неделе планируют начать отопительный сезон

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

В Нижнекамске с 15 сентября планируют начать подачу тепла. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В первую очередь тепло подадут в социальные объекты: в детские сады, учебные заведения и объекты здравоохранения, а после — в жилые дома.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В мэрии Нижнекамска напомнили, что, согласно действующим правилам, отопительный сезон для объектов жилого дома начинается при среднесуточной температуре воздуха +8 градусов в течение 5 дней подряд, но не позднее 1 октября.

Сегодня первый заместитель руководителя исполкома Набережных Челнов Илья Зуев сообщил, что отопление в городских домах планируют включить 16 сентября, но при необходимости оно может быть подано и в более ранние сроки.

В Казани к приему тепла готовы 5 760 домов Казани — это 97% жилого фонда города. Социальные учреждения готовы на 99%.





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Татьяна Леухина