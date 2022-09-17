Татарстанские экологи выявили 350 нарушений природоохранного законодательства в ходе авиаоблета

Экологи Татарстана выявили 350 нарушений природоохранного законодательства в результате авиаоблета. Большая часть нарушений — это несанкционированное размещение отходов. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

— В целях экологического контроля за санитарным состоянием Татарстана первый заместитель министра экологии и природных ресурсов Республики Татарстан Айрат Шигапов совместно с руководителем Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Фаязом Шакировым провели авиаоблет. Была обследована территория: города Казани и Набережных Челнов, а также территории Пестречинского, Рыбно-Слободского, Мамадышского, Елабужского, Тукаевского, Сармановского, Заинского, Нижнекамского, Чистопольского, Алексеевского, Лаишевского районов, — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

Позавчера сообщалось, что в Приволжском районе Казани была ликвидирована несанкционированная свалка напротив дома №2 на улице Учительской.

В ходе обследования территории сотрудниками Центрального ТУ министерства было выявлено несанкционированное складирование крупногабаритных строительных отходов. Площадь захламления составила 156 кв.м, а объем — 81 куб.м.



Также на этой неделе сообщалось, что в Татарстане ликвидировали огромную свалку площадью в 2 800 кв. м. на границе Молькеевского сельского поселения. По данным ведомства, площадь незаконного складирования отходов составила 2 800 кв. м, а объем — 270 куб. м



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Максим Кокунин