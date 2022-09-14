В Татарстане ликвидировали огромную свалку площадью в 2 800 кв. м

Фото: Минэкологии Татарстана

Огромную свалку площадью в 2 800 кв. м ликвидировали в Татарстане по предостережению экологов. Об этом рассказали в пресс-службе Минэкологии республики.

Инспекторы Заволжского территориального управления Минэкологии в ходе мониторинга Кайбицкого района обнаружили крупную свалку на границе Молькеевского сельского поселения.

По данным ведомства, площадь незаконного складирования отходов составила 2 800 кв. м, а объем — 270 куб. м.

Фото: realnoevremya.ru

В адрес исполнительного комитета Молькеевского сельского поселения направили предостережение об устранении нарушения. В настоящее время свалка ликвидирована, территория приведена в надлежащее санитарно-экологическое состояние.

В августе Народный фронт в Татарстане обратился в администрацию Казани и Министерство экологии и природных ресурсов республики с просьбой ликвидировать стремительно разрастающуюся свалку в поселке Большие Дербышки.

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Илина Хакимова