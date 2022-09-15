В Приволжском районе Казани ликвидировали свалку площадью 156 кв.м

Фото: Минэкологии Татарстана

В Приволжском районе Казани ликвидировали несанкционированную свалку напротив дома №2 на улице Учительской, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

В ходе обследования территории сотрудниками Центрального ТУ министерства было выявлено несанкционированное складирование крупногабаритных строительных отходов. Площадь захламления составила 156 кв.м, а объем — 81 куб.м.

Экологами была направлена претензия на устранение нарушения в адрес администрации Вахитовского и Приволжского районов. На данный момент мусор вывезли, а территория приведена в порядок.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось, что в Татарстане ликвидировали огромную свалку площадью в 2 800 кв. м. Инспекторы Заволжского территориального управления Минэкологии обнаружили ее на границе Молькеевского сельского поселения. По данным ведомства, площадь незаконного складирования отходов составила 2 800 кв. м, а объем — 270 куб. м.



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Максим Кокунин