«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ
«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Игра в Казани завершилась в овертайме со счётом 3:2.
В составе «барсов» отличились Артем Галимов, Кирилл Петров и Александр Радулов.
«Ак Барс» набрал 9 очков и поднялся на второе место в Восточной конференции. Минское «Динамо» идет на четвертой строчке.
На этой неделе казанцы обыграли нижегородский клуб «Торпедо». Игра в столице Татарстана завершилась со счетом 2:1.
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