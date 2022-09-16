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«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ

21:52, 16.09.2022
«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» обыграл минское «Динамо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Игра в Казани завершилась в овертайме со счётом 3:2.

В составе «барсов» отличились Артем Галимов, Кирилл Петров и Александр Радулов.

«Ак Барс» набрал 9 очков и поднялся на второе место в Восточной конференции. Минское «Динамо» идет на четвертой строчке.

На этой неделе казанцы обыграли нижегородский клуб «Торпедо». Игра в столице Татарстана завершилась со счетом 2:1.

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Татьяна Леухина
СпортХоккей Татарстан

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