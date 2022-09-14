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«Ак Барс» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

21:51, 14.09.2022
«Ак Барс» обыграл «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Ак Барс» обыграл нижегородский клуб «Торпедо». Игра в Казани завершилась со счетом 2:1.

Голами отличились Кирилл Семенов и Вадим Шипачев.

Следующий матч казанцы проведут дома с минским «Динамо» 16 сентября.

В понедельник «Ак Барс» уступил минскому «Динамо» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Игра в Казани завершилась со счетом 2:3.

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Татьяна Леухина
СпортХоккей Татарстан

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