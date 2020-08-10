В Татарстане назначили прокурора Мамадышского района

Фото: пресс-служба прокуратуры РТ

В Татарстане приказом генерального прокурора РФ на должность прокурора Мамадышского района назначен старший советник юстиции Феликс Хафизов.

С 2012 по 2020 год он занимал должность прокурора Мензелинского района.

Феликс Хафизов родился 24 января 1969 года в Чистополе, окончил Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «Правоведение» в 1993 году.

В 1999 году начал работать помощником чистопольского городского прокурора. В 2002 году занял должность старшего помощника чистопольского прокурора. С 2002 по 2007 год был заместителем прокурора Чистополя. С 2012 года Хафизов занимал должность первого зампрокурора Чистополя.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры РТ, ранее занимавший должность прокурора Мамадышского района Радмир Надыршин перешел на службу в аппарат прокуратуры Республики Татарстан.

