Правительство России направило более 56 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ

Правительство России направило более 56 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных программ. Дополнительное финансирование позволит продолжить работу этих программ до конца 2022 года.

Уточняется, что из выделенной суммы 35 млрд рублей пойдут на субсидирование программы «Льготная ипотека», 16,6 млрд — на субсидирование «Семейной ипотеки» и 4,6 млрд — на поддержание льготной ставки для участников «Дальневосточной ипотеки».

— Такая помощь позволит нашим гражданам приобрести новые дома и квартиры, а строительная индустрия получит дополнительный импульс для дальнейшего развития своих проектов, — подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в июне ставку по программе льготной ипотеки снизили с 9% до 7% годовых. До этого в России уже действовала программа льготной ипотеки со ставкой 7% — с июля 2021 года. Первоначально ставка составляла 6,5%. Программу запустили весной 2020 года.

В середине августа правительство решило бессрочно продлить программу льготного кредитования «Сельская ипотека» по ставке 3%.

Уже в этом месяце премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее параметры промышленной ипотеки.

Кредиты будут выдаваться на срок до 7 лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет ниже — 3% годовых. Отмечается, что максимальная величина кредита составит 500 млн рублей.

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Максим Кокунин