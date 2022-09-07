В России утвердили параметры промышленной ипотеки

Фото: Максим Платонов (архив)

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее параметры промышленной ипотеки, сообщается на сайте правительства.

Кредиты будут выдаваться на срок до 7 лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет ниже — 3% годовых. Отмечается, что максимальная величина кредита составит 500 млн рублей.

Фото: government.ru

Напомним, о запуске программы промышленной ипотеки Михаил Мишустин сообщил 5 сентября. Предполагается, что новый инструмент позволит бизнесу получить долгосрочные льготные кредиты на покупку производственной недвижимости.



— Мы рассчитываем, что такой инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений — но это, как правило, весьма затратная часть сметы, поддержать интерес к расширению производства, запуску перспективных проектов, созданию новых рабочих мест, — сказал он.

В середине августа правительство решило бессрочно продлить программу льготного кредитования «Сельская ипотека» по ставке 3%.

Также в прошлом месяце президент России Владимир Путин поручил расширить ипотечную программу поддержки строительства гражданами индивидуальных домов. В целях развития индивидуального жилищного строительства поручено представить предложения по расширению ипотечной программы по самостоятельному строительству гражданами объектов ИЖС.



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Максим Кокунин