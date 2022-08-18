Михаил Мишустин объявил о бессрочном продлении программы «Сельская ипотека» по ставке 3%

Правительство решило бессрочно продлить программу льготного кредитования «Сельская ипотека» по ставке 3%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В июне на программу сельской ипотеки выделяли дополнительные средства:

— Правительство продолжит субсидирование ставок по льготной ипотеке в размере 3% на строительство или приобретение жилья в сельской местности. На эти цели выделено 7 млрд рублей, — рассказывал глава российского правительства.

Программа «Сельская ипотека» стартовала в 2020 году. По ней граждане могут оформить кредит под льготную ставку до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, а еще на строительство жилья на уже имеющемся участке. Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек.

Фото: pixabay.com

В апреле этого года Мишустин отмечал, что льготная ипотека в России побила почти все рекорды: в 2021 году выдали 1,9 млн ипотечных кредитов на общую сумму 5,7 триллиона рублей.

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Маргарита Головатенко