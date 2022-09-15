Верховный суд России отозвал у «Новой газеты» лицензию электронного СМИ

Фото: Максим Платонов (архив)

Верховный суд России по иску Роскомнадзора отозвал у сайта «Новой газеты» лицензию электронного СМИ, cообщает RT.

Стоит отметить, что поводом для обращения в суд стали два упоминания организаций без указания, что они являются иностранными агентами. Роскомнадзор направил редакции два предупреждения. Как указала представитель ведомства, закон о СМИ предусматривает в таком случае обращение в суд с иском о прекращении деятельности.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в начале месяца Басманный суд Москвы признал недействительным свидетельство о регистрации печатной версии «Новой газеты».

Суд удовлетворил иск Роскомнадзора об отзыве свидетельства о регистрации у ЗАО «ИД «Новая газета». Ведомство направило административное исковое заявление после непредоставления устава редакции в установленные российским законодательством сроки.

В конце марта «Новая газета» выпустила заявление о приостановке выпуска газеты на сайте, в сетях и на бумаге «до окончания «специальной операции на территории Украины».

Произошло это после того, как Роскомнадзор вынес второе письменное предупреждение редакции и учредителю издания «Новая газета». Причиной стало упоминание без надлежащей маркировки некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента.

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Максим Кокунин