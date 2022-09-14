В центре Казани загорелся частный сарай и баня

В центре Казани загорелся частный сарай и баня. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Пожар произошел на улице Подлужной. Сообщение поступило в экстренные службы в 17.16. Открытое горение ликвидировали в 18.01. Пострадавших в результате инцидента нет.

В начале сентября между Казанью и Пестречинским районом возле ЖК «Светлый» в деревне Куюки загорелось поле сухой травы. Огонь направлялся к населенному пункту и лесному массиву, но его удалось локализовать.



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Татьяна Леухина