В Татарстане возле деревни Куюки загорелось поле — пожар локализован

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Между Казанью и Пестречинским районом возле ЖК «Светлый» в деревне Куюки загорелось поле сухой травы. Огонь направлялся к населенному пункту и лесному массиву, но в 14.15 пожар удалось локализовать. Об этом рассказали «Реальному времени» в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Уточняется, что из-за сильного ветра пожар начал быстро распространяться. Пожарные подразделения боролись с огнем с трех сторон, работало до 10 единиц техники, в том числе и водовозы. Как отметили в МЧС, локализовать горение помогло то, что ветер резко поменял свое направление.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

К моменту локализации пожара до лесного массива оставалось 10 метров, а до населенного пункта — 200 метров. Пострадавших нет. В настоящее время пожарные заливают водой оставшиеся источники горения.

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

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Максим Кокунин