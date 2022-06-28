На IV фестивале театров кукол «Шомбай-фест» добавили «демоническую» нотку

Гродненский театр кукол привез в Казань кукольную версию поэмы Михаила Лермонтова

Фото: пресс-служба театра кукол «Экият»

Каждый фестивальный день в театре «Экият» для жюри и зрителей идет по два спектакля — детский и взрослый. Один театр — один спектакль, причем участники «Шомбай-феста» привозят на суд экспертов и театралов как премьеры последних лет, так и уже зарекомендовавшие себя спектакли с историей. Подробности — в материале «Реального времени».

Вслед за Лермонтовым

Премьера «Снежной королевы» Ханты-Мансийского театра состоялась в декабре прошлого года. Свежая работа «Сказки волшебного дерева» представлена и Пермским театром — постановка декабря 2020 года. Чуть постарше — гражданский манифест Тольяттинского театра кукол «Повесть временных лет» — 2018 год. С другой стороны, спектаклю открытия «Снеговик» театра Образцова уже 11 лет, за это время постановка стала лауреатом «Золотой маски». Восемь лет исполнится в этом году и постановке «Демон» Гродненского театра, на которой хочется остановиться чуть подробнее.

Обращение к классике, казалось бы, беспроигрышный вариант. Однако как показывают премьеры российских драмтеатров последних лет, если постараться и приложить все усилия в стремлении следовать моде, и тут можно так напортачить, что зритель побежит вон из зала на 15-й минуте. Другим путем пошел главный режиссер Гродненского областного театра кукол (Белоруссия), автор постановки Олег Жюгжда — беспрекословное следование за классиком.

Спектакль без ролей

Казанцы уже знакомы с творчеством режиссера — весной в театре кукол «Экият» он поставил спектакль, о котором мечтал 30 лет, — «Дитя Аллаха» по пьесе Николая Гумилева. Здесь режиссер также выбрал стратегию не перечить автору. Как и Михаила Лермонтова, он процитировал расстрелянного поэта в чистом виде. Единственное отступление, которое режиссер позволил себе в спектакле, — добавить в прологе «Дитя Аллаха» самое знаменитое стихотворение Гумилева «Жираф».

В «Демоне» отступлений не было, но изюминка появилась в самой подаче повествования — оно перетекает от одного актера к другому. Всего в спектакле — четыре исполнителя. Первая пара (Александр Шелкоплясов и Лариса Микулич) — герои в возрасте, которые, сидя за богато накрытым столом, невольно начинают спор. К разговору присоединяется молодежь, условно — племянники спорщиков. Они также вмешиваются в рассказываемую историю, впрочем, не прекословя сюжету. Как отметил актер театра Вячеслав Амбросевич (Влюбленный юноша, рассказчик), в этом и была основная сложность для исполнителя:

— По факту это спектакль без ролей. Мы все выступаем рассказчиками. При этом мы не только кукловоды, но и драматические артисты, то есть эмоцию передаем и через себя, и через куклу, что, кстати, намного сложнее. Иногда кукла может сделать значительно больше, чем человек.

«Театр кукол уже не тот…»

На экваторе фестиваля можно смело утверждать — «чистого» театра кукол, как это было во времена знаменитого эталонного «Необыкновенного концерта» театра Сергея Образцова, уже не существует. Вместе с куклами, а иногда и затмевая их, на сцену выходят актеры. Они берут на себя ведущие роли или подхватывают линию повествования у своих же кукол, продолжая и развивая ее «во весь рост». Это наблюдение подтвердила и артистка Гродненского областного театра кукол Александра Литвиненок (Тамара):

— Сейчас театр кукол совсем другой. Ему даже трудно дать точное определение — это театр предметов, в котором есть и куклы, и люди. У нас в театре уже нет таких «шумовых» спектаклей, где на сцене только куклы, а актеров не видно. Театр кукол уже не тот, но он стал значительно шире, больше изобразительных средств используется.

Сам режиссер Олег Жюгжда не успел приехать в Казань к показу, однако известно, что он называет постановку «легкой восточной историей с глубоким философским содержанием». О торжественности и богатом «убранстве» сказки говорит и первая картина — герои выходят в аристократических нарядах по моде позапрошлого века: явно представители высшего света выехали семьей на воды, а полемика ведется за утренним столом. При этом зрителя и сцену разделяет тонкая, полупрозрачная ткань. За ней на большом грузинском застолье собираются гости, на столе — всевозможные яства и напитки, и, как обычно бывает, начинают рассказывать легенду, переходящую в тост.

Между легендой и реальностью

Интересно декорационное решение при перемещении акцента с людей на куклы: неожиданно актеры накрывают стол вместе с посудой плотной тканью — и он превращается… в горный хребет. На нем появляются сакли и дворцы, а сами актеры уходят на второй план, выводя кукольных Тамару и Демона, погибающего жениха и безутешного отца героини Гудала. Большое внимание авторами постановки уделено музыкальному оформлению — на протяжении действия звучат грузинские песни и проникновенные отрывки из оперы «Демон» Антона Рубинштейна. Это при том, что и у спектакля есть свой композитор, аккуратно и ненавязчиво обрамивший повествование, — Виталий Леонов.

Если Тамара, Гудал и другие куклы-люди почти стационарны, то Ангел и Демон — живые и невесомые, воздушные и пластичные. Актеры работают с ними на весу, поэтому духи бестелесные постоянно парят в воздухе. При этом актеры же своей игрой продолжают переводить эту историю на язык реальной жизни, показывая разницу между реальностью и легендой.

«Хочется как в Татарстане — больше национальных спектаклей»

Белорусские актеры подметили интересную особенность Татарского театра кукол «Экият» — много спектаклей на татарском языке, которые востребованы так же, как и русскоязычные постановки:

— У нас в театре тоже есть постановки на белорусском языке, но вот билеты на них продаются значительно хуже. Дело в том, что взрослые стремятся больше говорить на белорусском языке, но детки его плохо понимают. Есть у нас, конечно, свой национальный драматический театр имени Янки Купалы — вот там идут постановки на родном языке. Очень жаль, что есть такая тенденция, но, думаю, со временем и у нас, как здесь, в Татарстане, национальных постановок будет больше и они начнут пользоваться спросом, — подытожила Александра Литвиненок.

Фестиваль продлится до 27 июня, причем, напомним, спектакли идут как в стенах театра «Экият», так и в Цветочном парке. Последние, к слову, бесплатные. В последний фестивальный день жюри определит победителей в номинациях «Лучший спектакль», «Лучшая режиссерская работа», «Лучшая актерская работа», «Лучшая актерская работа второго плана», «Лучшая работа художника», «Лучшее музыкальное оформление спектакля» и «Новация фестиваля».