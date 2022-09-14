В России зарегистрировали 51 735 случаев заражения COVID-19

В России за минувшие сутки выявили 51 735 случаев коронавируса. С начала пандемии в стране зарегистрировали 20 208 878 случаев COVID-19, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Госпитализирован за сутки 4 481 человек, выздоровел 50 251 пациент. Всего вылечились 19 195 104 россиянина.

За сутки от инфекции скончались 98 человек. Общее число умерших достигло 385 628.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Максим Кокунин