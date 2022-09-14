Главное о коронавирусе на 14 сентября: испытания новой назальной вакцины, антиковидные лекарства на 4,5 млрд

Фото: Максим Платонов

Число тестов на коронавирус в Татарстане превысило 7,3 миллиона

За последние сутки в Татарстане выявлен 971 случай заражения коронавирусом. На 14 сентября общее количество инфицированных в республике достигло 166 516. Выздоровели за весь период 155 620 человек, за минувшие сутки — 1 038. Всего скончались 2 003 татарстанца, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 100 человек.

В Татарстане проведено 7 307 893 лабораторных исследования на наличие COVID-19. Такие данные на 13 сентября приводит Управление Роспотребнадзора по республике. За сутки выполнено 11,8 тысячи исследований на коронавирус. Охват тестированием за последние семь дней на 100 тысяч населения в Татарстане составляет 288,59.

Фото: Илья Репин

Заболеваемость гриппом в России может вырасти из-за иммунитета к COVID-19

За последние сутки в России выявили 51 735 новых случаев коронавируса, выздоровел 50 251 человек. Таким образом, число случаев за все время выросло до 20 208 878, а выздоровевших — до 19 195 104. Госпитализировали за сутки 4 481 человека.



Умерло 98 россиян за сутки. За весь период в России от коронавируса скончались 385 628 человек.

В Научно-исследовательском институте гриппа имени А.А.Смородинцева Минздрава России разработали назальную вакцину, которая одновременно будет защищать от гриппа и коронавируса. Сейчас идут клинические исследования препарата, предполагается, что он будет доступен в 2023 году.

В августе россияне купили 11,6 миллиона упаковок лекарств против коронавируса — это на 59% больше по сравнению с июлем (7,3 млн соответственно). На препараты потратили 4,5 миллиарда рублей (+41%), сообщил Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

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На Дальнем Востоке — в республиках Бурятия, Якутия, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях, Амурской области — погасили долг перед 1,5 тыс. человек за работу с зараженными COVID-19. В первую очередь задолженность была перед медицинскими работниками.

Минздрав Карелии вернул масочный режим в поликлиниках из-за новой волны коронавируса. Также в регионе увеличили количество экипажей скорой помощи.

В Тульской области ввели ежемесячную выплату медработникам, которые борются с коронавирусом. Размер выплаты, предоставляемой в период с 1 июля по 31 декабря 2022 года, составит 25% должностного оклада.

Фото: Максим Платонов

Замдиректора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава Дарья Даниленко заявила, что в России заболеваемость гриппом может вырасти из-за иммунитета к COVID-19. Она напомнила, что в 2020—2021 годах коронавирус вытеснил вирусы гриппа.

Мировые религиозные лидеры обсудят новый постпандемический мир

В мире коронавирусом нового типа на 09.20 (мск) заразились 609 751 287 раз, 6 517 976 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (95 388 353). На второй строчке — Индия (44 507 471), на третьей — Франция (34 981 352), на четвертой — Бразилия (34 544 377), на пятой — Германия (32 558 479).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 051 303). За ними следуют Бразилия (685 002), Индия (528 216), Россия (377 728, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (329 767).



За время пандемии было сделано 12 214 193 114 инъекций вакцины против коронавируса.

В Японии рассчитывают 20 сентября начать прививать жителей страны обновленными видами вакцин от омикрон-штамма коронавируса производства компаний Pfizer и Moderna. Сначала будут вакцинировать пожилых людей и медработников.

На VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в Нур-Султане, обсудят контуры нового постпандемического мира. Среди гостей — Папа Римский Франциск, верховный имам крупнейшего в мире исламского университета «Аль-Азхар» шейх Ахмад ат-Тайиб, патриарх Иерусалимский Феофил III, а также председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин и другие.

Равиль Гайнутдин — слева. Фото: Дмитрий Резнов

Дарья Пинегина