Верховный суд Татарстана вынес приговор поджигателю за убийство двух человек

Верховный суд Татарстана вынес приговор 47-летнему жителю Зеленодольска, обвиняемому в убийстве семейной пары — следствие установило, что 5 октября 2021 года он поджег баню, в которой проживали 35-летний мужчина и 32-летняя женщина. Снаружи он заблокировал дверь металлическим прутом.



Мужчину признали виновным по статье об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Собранные следственными органами СК РФ по Татарстану доказательства присяжные заседатели признали достаточными для вынесения обвинительного вердикта. Мужчине назначили 21 год лишения свободы в колонии строгого режима.

Подсудимый привлекался к ответственности и до поджога, впрочем, как и потерпевший мужчина. Убийство совершено на почве личных неприязненных отношений, указали в СК.

В день происшествия семейная пара позвонила в экстренные службы и сообщила о пожаре, но к моменту, когда пожарным удалось проникнуть в помещение, они были мертвы.

Фото: Максим Платонов

В октябре прошлого года, когда было возбуждено уголовное дело, следствие сообщало, что потерпевшие проживали в бане, расположенной на площадке строящегося дома. Злоумышленник подождал, пока пара уснет, и поджег здание. Причастность к убийству мужчина не признавал.



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Маргарита Головатенко