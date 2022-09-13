Еврокомиссия не будет вводить потолок цен на российский газ

Еврокомиссия откажется от введения потолка цен на российский газ, сообщает газета Guardian со ссылкой на проект документа.

Утверждается, что причиной отказа от планов ввести потолок на топливо стало нежелание многих стран идти на такую меру.

— Орган исполнительной власти ЕС отказывается от введения ограничения цен на российский газ, однако продвигает идею введения дополнительных налогов на избыточную прибыль энергетических компаний, — пишет издание.

Фото: pixabay.com

В начале месяца главы минфинов G7 согласились ввести «потолок цены» на российскую нефть. При введении потолка цен страны G7 планируют разработать механизм смягчения, который бы обеспечил уязвимым странам доступ к российским энергоносителям. Вице-премьер Александр Новак заявил, что в этом случае Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат эту идею.



Старший преподаватель кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Борис Пивовар рассказал, что если страны G7 поддержат идею ограничить цены на российское топливо, то в первую очередь пострадают их налогоплательщики, так как цены на нефтепродукты значительно увеличатся.

На прошлой неделе заместитель главы Министерства финансов США Адевале Адеймо объявил о том, что Вашингтон примет меры против стран, которые собираются закупать нефть у России дороже готовившегося потолка цен.

«По вопросу правового применения: те, кто будет уклоняться от выполнения режима потолка цен, фальсифицируя документы или иным образом скрывая истинное происхождение или цену нефти, столкнутся с последствиями в рамках внутреннего законодательства тех юрисдикций, которые выполняют режим потолка», — заявил он.

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Максим Кокунин