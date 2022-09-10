Замглавы минфина США грозится санкциями при обходе потолка на российскую нефть

Заместитель главы Министерства финансов США Адевале Адеймо недавно объявил о том, что Вашингтон примет меры против стран, которые собираются закупать нефть у России дороже готовившегося потолка цен.

«По вопросу правового применения: те, кто будет уклоняться от выполнения режима потолка цен, фальсифицируя документы или иным образом скрывая истинное происхождение или цену нефти, столкнутся с последствиями в рамках внутреннего законодательства тех юрисдикций, которые выполняют режим потолка, — заявляет он.

Напомним, страны G7 согласились ввести потолок цен на российскую нефть в начале сентября этого года. При введении потолка цен государства планируют разработать механизм смягчения, который бы обеспечил уязвимым странам доступ к российским энергоносителям.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров