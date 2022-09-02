Эксперт: «Ограничение цены на российскую нефть — это политический и недружелюбный жест Москве от стран G7»

Старший преподаватель кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Борис Пивовар рассказал в интервью ФАН, что если страны G7 поддержат идею ограничить цены на российское топливо, то в первую очередь пострадают их налогоплательщики, так как цены на нефтепродукты значительно увеличатся.

27 июня стало известно о том, что страны G7 хотят ограничить цены на российскую нефть, а также установить ценовой потолок для Москвы. Вице-премьер Александр Новак заявил, что в этом случае Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат эту идею.

— Если страны G7 введут потолок цен, то они и те государства, которые поддержат эту идею, совсем перестанут получать нефть из России. Значит, нефтепродукты придется искать у других поставщиков. Просто так это сделать не получится. Скорее всего, такие страны будут получать нефть через продажу из других источников. Возможно, державы G7 будут покупать российское топливо у стран Ближнего Востока и Азии. После ее будут продавать, перегружая себе или меняя документы, — заявил Пивовар.

По его словам, пострадают их налогоплательщики, так как цены значительно увеличатся.

— Если цены на российскую нефть ограничат, то стоимость нефтепродуктов вырастет. Россия же найдет дополнительные рынки, куда будет поставлять нефть. Данное топливо — не какой-нибудь неликвидный товар. Нефть нужна всем, — считает он.

Пивовар также отметил, что ограничение цен на нефть может кратковременно ударить по российской экономике, но поставки будут быстро переориентированы в страны Азии и Ближнего востока.

— Решение ограничить цены на нефть для России — это больше политический и недружелюбный жест Москве от стран G7. Иностранные государства собираются ограничить действия РФ только из-за политики последней, — заключил эксперт.

Фото: ranepa.ru

Вчера сообщалось, что цена нефти Brent опустилась до $92 за баррель, такой отметки нефть достигла впервые с 17 августа, согласно данным лондонской биржи ICE.



По данным торгов на 21.02 мск, стоимость Brent снижалась до $91,95 за баррель. К 21.05 мск стоимость котировок замедлила снижение и находилась на уровне $91,98 за баррель.

29 августа цена нефти Brent с поставкой в ноябре в понедельник росла на 4,25% и составила $103,22 за баррель. Нефть замедлила рост до $102,8 за баррель — на 3,83% выше уровня закрытия предыдущей сессию.



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Максим Кокунин